البابا تواضروس يطلق حلقته الأحدث من «فرحين في الرجاء»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "يوميات الفرح".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" للقمص بولس جورج كاهن كنيسة مار مرقس كليوباترا.وقال القديس جيروم، في الحلقة رقم 18 من 90 يوم أقوال أباء: "ان الكلمة الخارجة من الفم كحجر مرشوق فلهذا يلزم التأمل قبل ان يخرج الكلام".كما شارك الأنبا تادرس مطران بورسعيد في الحلقة رقم 25 من حلقات حملة Diaries of Joy المخصصة للتواصل مع اقباط المهجر.واحتفلت كذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعشية نياحة الأنبا إسحق قس القلالى، بالإضافة إلى تذكار ظهور جسد القديسة العظيمة فيلومينا العجائبية، وعيد نياحة القديس جاورجي رفيق القديس أبرآم.وعلى صعيد آخر، أطلق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الحلقة الأحدث من حملته "فرحين في الرجاء"، والتي جاءت تحت شعار "السماء عندها حلول كثيرة".