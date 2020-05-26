تراجع الطلب على الدواجن ثالث أيام العيد

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، ‘ن هناك تراجع في أسعار الدواجن ثالث أيام العيد بسبب تراجع الإقبال من قبل المستهلكين.وأضاف السيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر الدواجن من المزرعة سجل 27 جنيها، فيما وصلت للمستهلك بسعر من 31 وحتى 34 جنيها.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن سعر الدواجن البلدي سجل 35 جنيها من المزرعة، في حين تباع للمستهلك بسعر 38 جنيها.وأوضح السيد أن هناك تراجع في القوى الشرائية بسبب حظر التجوال، ما يجعل المواطنون يكتفون بالكميات الموجوده لديهم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الدواجن يكفي لتغطية السوق بنسبة 100%.