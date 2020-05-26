رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعلن نتائج التحقيقات في وفاة طبيب مستشفى المنيرة بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:18 م
طبيب مستشفى المنيرة
طبيب مستشفى المنيرة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة بشأن وفاة الطبيب وليد يحيى عبدالحليم "طبيب بمستشفى المنيرة العام"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة وتوصلت بشكل مبدئي إلى ما يلي:

- بتاريخ 18 مايو 2020 ظهرت على الطبيب المذكور أعراض تتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم إجراء مسحة له فى نفس اليوم وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفى اليوم التالى 19 مايو ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس كورونا، وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقًا للبروتوكول العلاجي.

- بتاريخ 22 مايو 2020 حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض (آلام بالصدر وضيق بالتنفس)، وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى، وتم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي (أحد مستشفيات العزل) يوم السبت الموافق 23 مايو.

- تم استقبال الحالة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي صباح يوم السبت 23 مايو، حيث تم إعطاؤه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والإسكان إلا أنه حدث توقف فى عضلة القلب ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ووافته المنية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.

وأسفرت التحقيقات المبدئية عن وجود بعض أوجه القصور الإداري فى التعامل مع الحالة داخل المستشفى، وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور، ومسئولية كل منهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم، وسوف تعلن وزارة الصحة عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق «دار الهلال» أسبوعًا بعد اكتشاف 4 حالات كورونا

تطورات الحالة الصحية لـ سامح فهمي بعد إصابته بكورونا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 فى جميع المحافظات

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

القطاع العام في السعودية يعود إلى العمل اعتبارا من 31 مايو

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص