وكيل «دينية النواب» يرجح فتح المساجد خلال أيام

كشف اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع مع وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية فتح المساجد، مع الالتزام بإجراء الوزارة بعرض خطتها على لجنة الأزمة بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه ستكون هناك إجراءات جادة منها التباعد الاجتماعي بمسافات بين المصلين وغلق المساجد بعد الصلوات ووجود أدوات نظافة ومطهرات وتعقيم سجادة الصلاة، ويفضل أن يأتي المصلي "بسجادة صلاة خاصة به"، مضيفًا: "الوزارة عاملة حسابها بشكل جيد".وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مصر تصلى الجمعة بعد القادمة بنسبة كبيرة فى المساجد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس بعد موافقة مجلس الوزراء ولن يكون هناك عدد محدد للصلاة، مؤكدًا أن أزمة كورونا قربت المسافة بين الحكومة والمواطن، وعلم المواطن أن الحكومة تعمل لخدمته.