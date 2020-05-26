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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنزانيا تحتج على تحذير أمريكي من ازدياد سريع في إصابات كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:12 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت تنزانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت مسئولة كبيرة في السفارة الأمريكية للاعتراض على مذكرة تحذّر من "نمو متسارع" لحالات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في هذه الدولة في شرق إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية التنزانية، في بيان، إن "التحذير الصحي" للسفارة الأمريكية الذي نشر في وقت سابق هذا الشهر تضمن معلومات غير دقيقة.

وذكرت السفارة في تحذيرها أن "العديد من المستشفيات" في دار السلام التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد "كانت مكتظة في الأسابيع الأخيرة".

وأكد بيان الخارجية أن هذا الادعاء "غير صحيح، ويمكن أن يتسبب بحال من الذعر بين التنزانيين والأجانب"، مضيفا أن القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية، إنمي باترون، التقت ويلبرت إيبوجي، السكرتير في وزارة الخارجية التنزانية، الذي ذكّر باترسون ب"التعاون التاريخي" بين بلديهما، دون ان تشير إلى موعد اللقاء.

وطالما قلل الرئيس التنزانية، جون ماجوفولي، من خطر وباء فيروس كورونا، وآخر بيان رسمي حول الحالات التي بلغت 480 إصابة و19 وفاة صدر قبل نحو شهر في 29 أبريل.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الجامعات والدورات الرياضية ستستأنف في يونيو، إضافة إلى رفع القيود عن الرحلات الجوية، على الرغم من إعلان منتقدين أن الإصابات تزداد بشكل كبير.

وانتقد سياسيون معارضون نقص البيانات التي توقفت الحكومة عن إصدارها بعدما شكك ماجوفولي بمصداقية معدات المختبر الوطني والعاملين فيه.

وتم تعليق عمل مسئولي المختبر في وقت سابق هذا الشهر بعد تصريح لماجوفولي قال فيه إنه أمر باجراء فحوص سرية لفيروس كورونا باستخدام عينات من ثمرة بابايا ومعزاة جاءت نتيجتها إيجابية.

وتتناقض مقاربة تنزانيا في التعامل مع الفيروس مع تلك اتبعتها جاراتها مثل أوغندا ورواندا وكينيا التي فرضت إجراءات إغلاق كامل وحظرا للتجول وقيودا على الحركة، إضافة إلى تقديم تحديثات يومية مفصلة للإصابات والوفيات.

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