ضبط 400 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة بندر ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، حملات رقابية على المخابز البلدية، تمكنت خلالها من ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مدعم بمخبزين بناحية الحواتم قبل بيعه بالسوق السودء، وتم تحرير مخالفات أخرى متنوعه بالإدارة، بينها تصرف بجزء من حصة الدقيق لبعض المخابز ونقص وزن الخبر ومواصفات، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.جاء ذلك بنًاء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، وتحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم.