تحرير 77 محضرا ومخالفة تموينية بالأقصر خلال أيام العيد

شنت مديرية تموين الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، حملات تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 77 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة.وجاء بيان المخالفات الومحاضر كالتالي.- ضبط طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداء- 15 حالة عدم إعلان عن الأسعار- حالتي توقف مخابز عن العمل- 6 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص- 5 حالات غلق مخابز- 8 محخالفات عدم وجود شهادة صحية- مخالفتي مواعيد مخابز- حالة اختراق نظام- حالتي نقص وزن الخبز- 13 مخالفة عدم نظافة مخبز بلدي- 19 مخالفة خبز غير مطابق المواصفات ونقص وزن- 4 حالات عدم وجود سجلاتتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.