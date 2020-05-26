3 مصابين في حادث سير بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الفرعي بين قريتي "النشو وكفرالشيخ مخلوف" بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، نطاق مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من: "أحمد عبدالعزيز عطية، 17 عامًا، محمود عبدالمقصود حسن، 22 عامًا، سعد عبود شبانة، 65 عامًا"، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.تحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.