خبير اقتصادي: الدولة جادة في عودة القطاع السياحي لمكانته

قال الخبير الاقتصادي، عمرو البهي، إن الأزمة التي شهدتها مصر من انتشار فيروس كورونا أدت إلى التوقف الكامل لحركة السياحة في الدولة، الأمر الذي تسبب في إصابة قطاع السياحة بخسائر غير مسبوقة.وأشاد البهي، لـ"الدستور"، بجهود الحكومة في وضع ضوابط السلامة الصحية للفنادق في مصر كشرط لاستقبال النزلاء، من حيث تطهير حمامات السباحة باستمرار وتطهير المناطق المحيطة بالشواطئ وتوفير أدوات حماية عالية الجودة للعاملين والنزلاء وتحديد مسافات بين المقاعد على الشواطئ وقياس درجات الحرارة للنزلاء وإلغاء خدمة البوفيه وحظر تقديم الشيشة وغيرها، مؤكدًا أن الحكومة لم تسمح نهائيا بتشغيل الفنادق التي لم تلتزم بتلك الضوابط.وثمن البهي، مبادرة الحكومة في بحث سبل تعزيز التعاون مع إسبانيا واليونان لاستقبال الزائرين، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السائحين ستدعم قطاع السياحة وتسهم في عودة نشاطه وتزيد من ثقة العالم في المنتج السياحي المصري.