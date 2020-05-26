‎أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على البطاقة التموينية

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة التموين بإعداد آلية لتوزيع الكمامات على بطاقات التموين، لكي تكون في متناول جميع المواطنين.وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الصحة استخدمت 25% فقط من المستشفيات في التعامل مع أزمة كورونا، وهناك اطمئنان على الوضع في المستشفيات، بعد التواصل مع عدد من المصادر بوزارة الصحة.وناشد موسى، المواطنين بالتعايش مع كورونا كما يحدث في العالم، وبدء التعايش مع أزمة كورونا خلال الفترة الراهنة، خاصة مع عدم ظهور علاج لهذا الفيروس، معقبًا: "التعايش مع كورونا هو الحل".