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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: الأطقم الطبية تضحي بحياتها لإنقاذ المصريين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:30 م
الأطقم الطبية
الأطقم الطبية
رباب الأهواني
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أشاد الدكتور محمد فوزي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، بدور الأطقم الطبية في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن الأطقم الطبية تقوم بملحمة لم يشهدها القطاع الطبي من قبل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطقم الطبية تضحي بحياتها من أجل إنقاذ حياة المصريين من جائحة كورونا.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي، أن الدولة استثمرت في القوى البشرية بالقطاع الطبي من خلال رفع كفاءتهم عن طريق التدريب، لافتًا إلى أن التعليم الطبي المستمر وجائحة كورونا عجلت بالتعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية، مضيفا: في فترة الجائحة دربنا أعدادا كبيرة من الأطباء لتقديم خدمة طبية للمريض والطبيب وحماية الأطقم الطبية بأكملها.

وأردف: تم تدريب 3 آلاف من الأطقم الطبية على مكافحة العدوى وكيفية ارتداء وسائل مكافحة العدوى، وتم تدريب 600 طبيب على أعمال الرعاية المركزة وتم تدريب 1600 ممرضة من مستشفيات الحميات والصدر على أعمال الرعاية المركزة.

ولفت فوزي، إلى أنه تم تدريب ألف طبيب على بروتوكولات العلاج الموحدة للعلاج من فيروس كورونا، ونعمل على رفع كفاءة الأطباء.

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