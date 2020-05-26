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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن بسوهاج يوزع أجهزة كهربائية على 120 أسرة فى 3 قرى

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:15 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمود عبد العال
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قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب بالمحافظة وزعت عدد كبير من الأجهزة الكهربائية على 120 أسرة محتاجة فى 3 قرى بمركزى المنشاة وجهينة، وذلك ضمن هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، والتى تضمنت 5 آلاف من الأجهزة الكهربائية للأسر الغير قادرة.

وأوضح مصطفى – بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة إعلام الحزب – أن هدية الرئيس تأتى إنطلاقا من مبادرته "حياة كريمة لشعب عظيم"، حيث يقوم الحزب بالمشاركة فى المبادرة ودعمها انطلاقا من دوره المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأكد مصطفى، أن توزيع هدية الرئيس على الأسر المستهدفة جرت بالتعاون بين أمانات التنظيم برئاسة المهندس محمد محمود لبيب، وشئون تنمية الموارد وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور إسلام فتحى عبدالنعيم، والعمل الجماهيرى برئاسة عرفات بكر الهوارى، والسياحة والآثار برئاسة محمد رشاد بهادر، لافتا إلى أنه جرى توزيع هدية الرئيس على 60 أسرة بقريتى "الخنانسة شرق" و"الخنانسة غرب" بمركز المنشاة، و"أبوبكر الصديق" بمركز جهينة، حيث شملت الهدايا ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وتليفزيون، ومكواه، وخلاط، لكل أسرة.

وأشار مصطفى، إلى أنه تم تحديد القرى الثلاثة باعتبارهم من قرى المحافظة الأكثر احتياجا، والتى تستهدفهم مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، لافتا إلى أنه جرى توزيع شنط مواد غذائية فى باقى قرى المبادرة ضمن أكبر قافلة مواد غذائية للحزب على مستوى المحافظة، تم تنفيذها على مرحلتين طوال شهر رمضان الكريم.

وعبرت الأسر المستفيدة من هدية الرئيس عن فرحتها الشديدة بالهدية، والتى تزامنت مع أيام العيد، وأطلقت النساء الزغاريد عند تسلم الهدايا، معبرين عن فرحتهم الشديدة وشكرهم للرئيس السيسى على هداياه الجميلة التى طالما فاجأ بها أبنائه، ليؤكد لهم أنهم فى فكره وفى إهتمامه رغم الأحداث والصعوبات التى تمر بها الدولة والعالم بأثره.
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن

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