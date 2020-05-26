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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأبيض حول العالم يتحدى كورونا رغم المخاطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:11 م
الجيش الأبيض
الجيش الأبيض
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أفادت تقارير لمنظمة الصحة العالمية بإصابة الآلاف ووفاة المئات من الأطقم الطبية التي تتولى مجابهة فيروس كورونا وعلاج المصابين بالوباء العالمي، حيث يشارك حوالي 50 مليون فرد من الكوادر الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو غيرهم من الفنيين في مكافحة الوباء.

وفي دراسة علمية نشرها موقع "CIDRAP"، وجدت أن معدل إصابة العاملين بالوباء يصل إلى 1%.

وكشفت قناة "سكاي نيوز" عن تسجيل 90 ألف إصابة حول العالم حتى نهاية أبريل بين الأطقم الطبية، حتى في الدول المتقدمة التي تصدرت الإصابات والوفيات، ففي الولايات المتحدة وحدها تم تسجيل 9200 إصابة مؤكدة و168 وفاة وفق صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

بينما سجلت فرنسا 12490 إصابة و105 وفيات بين الأطقم الطبية المشاركة في علاج المصابين بكورونا، وفق موقع "راديو مونت كارلو" .

كذلك كانت ألمانيا من بين الدول التي تأثرت أطقمها الطبية، حيث سجلت 10400 إصابة و80 وفاة، وذلك وفق معهد روبرت كوخ، كما كانت إيطاليا من الدول المتضررة، حيث سجلت 13522 إصابة و150 وفاة.

من جانبها كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن تسجيل 5733 إصابة و200 وفاة بين الأطقم الطبية، كما انضمت إسبانيا إلى القائمة لتسجل 19400 إصابة و133 وفاة وفق صحيفة "ذا لوكال" الإسبانية.

وكانت الصين من بين الدول المتضررة، حيث تم تسجيل 3300 إصابة و67 وفاة، بجانب العديد من الدول الأخرى من بينها مصر التي كانت من أقل الدول تسجيلا للإصابات وسط الأطقم الطبية، حيث تم تسجيل 350 إصابة و19 وفاة.

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