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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:11 م
المسرح التاريخي
المسرح التاريخي
وكالات
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تقرر فتح المسرح الروماني المدرج التاريخي "كولوسيوم" في روما، وهو أحد معالم الجذب السياحي الأكثر شهرة في إيطاليا، في الأول من يونيو بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقالت إدارة متنزه الكولوسيوم الأثري، في بيان، إن الأشهر القليلة الماضية التي كان فيها المسرح المدرج التاريخى "مغلفا بصمت سريالي عصي على القبول"، كانت "صعبة للغاية".

وسيتعين على زوار الكولوسيوم الآن الحجز مقدما وارتداء أقنعة واقية وفحص درجة حرارتهم عند المدخل، وسيتم السماح بدخول الزوار كل 15 دقيقة، في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 14 شخصا.

وأعلنت إدارة متنزه الكولوسيوم أن سعر الدخول القياسي سيظل كما هو عند 16 يورو (17.5 دولار أمريكي)، لكن سيتم طرح تذاكر الدخول بعد الظهر السارية من الساعة الثانية بعد الظهر، بسعر مخفض قدره 9.5 يورو.

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