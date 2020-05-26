تعافى 16 من كورونا فى «عزل أسوان»
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:10 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، اليوم، 16 متعافي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل الإجمالي خلال يومين لـ40.
وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين وهم كالتالي: "ونيسة. ب. أ"، و"مرية. ا. أ"، و''سنية. ح. ي"، و''بسيوني. ع"، و"وفاء. م. ي"، ومروة. أ. ن''، و"محمد. م. أ'، و''أحمد. ر. ع''، و''ياسر. م. م"، و"زينب. م"، "جفل. م. س"، و"سعاد. س. ع''، و''ولاء. م. ش''، و''سعاد. أ. ا"، و"مصطفى. ط. ح"، و''مرفت. ج. ي".
ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.
وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين وهم كالتالي: "ونيسة. ب. أ"، و"مرية. ا. أ"، و''سنية. ح. ي"، و''بسيوني. ع"، و"وفاء. م. ي"، ومروة. أ. ن''، و"محمد. م. أ'، و''أحمد. ر. ع''، و''ياسر. م. م"، و"زينب. م"، "جفل. م. س"، و"سعاد. س. ع''، و''ولاء. م. ش''، و''سعاد. أ. ا"، و"مصطفى. ط. ح"، و''مرفت. ج. ي".
ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.