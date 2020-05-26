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محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل إرسال تركيا 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:55 م
إرهابي إلى ليبيا
إرهابي إلى ليبيا
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يرصد استمرار تركيا في خرق القرارات الدولية عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا بشكل يومي عبر رحلات طيران مدنية وعسكرية بحسب موقع «فلايت رادار» المتخصص في مراقبة حركة الطائرات حول العالم.

وتم رصد طائرتين من طراز «لوكهيد سي 130 إي» خلال انتقالهما من إسطنبول إلى مصراتة، وطائرة تابعة لسلاح الجو التركي  غادرت من إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

الطائرات التركية كانت تحمل مرتزقة سوريين هبطوا في مصراتة وتجاوز عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا الـ 10 آلاف شخص بينهم قيادات إرهابية.

كما ضبط الجيش الليبي الداعشي السوري أبو بكر البويضاني الذي انتقل إلى ليبيا  برعاية المخابرات التركية  كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام" ليأتي ذلك دليلا جديدا عن تعاون تركيا مع تنظيم داعش الإرهابي لنشر الإرهاب والتطرف في ليبيا والمنطقة.

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