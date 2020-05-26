إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

أودى تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بحياة عدد كبير من كبار السن في البلاد وممن يعانون من حالات طبية سابقة، حسبما قالت السلطات الصحية الوطنية.وأظهرت بيانات المعهد العالي للصحة في إيطاليا أن حوالي 96 بالمئة من حالات الوفاة بالفيروس في البلاد كانت تعاني من حالات مرضية سابقة.وأكد المعهد الذي ينشر مجموعة من الدراسات حول تفشي المرض بما في ذلك تقرير أسبوعي مفصل، اتجاها تمت متابعته منذ بداية حالة الطوارئ، وهو أن متوسط عمر الإيطاليين الذين ماتوا بسبب الفيروس كان حوالي 80 عاما.ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد، قوله في مؤتمر صحفي إن "أحدث الأرقام تظهر أن الحالات والوفيات الجديدة لها وضع مشترك: معظمهم من كبار السن المصابين بأمراض سابقة".ومع تسجيل أكثر من 32 ألف حالة وفاة وأكثر من 230 ألف إصابة، كانت إيطاليا المركز الأولي للوباء في أوروبا، وبدأت البلاد في الخروج من حالة الإغلاق في 4 مايو، عندما عاد حوالي 4 ملايين شخص إلى العمل.