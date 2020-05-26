فرنسا: وفيات كورونا تتجاوز 28500 حالة

ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا بواقع 73 حالة أي 0.3 بالمئة ليصل إلى 28530، اليوم الثلاثاء، وهو معدل زيادة يشبه مثيله في اليوم السابق على الرغم من عودة سلطات الصحة إلى حساب بيانات الوفيات في دور المسنين بعد توقف دام أربعة أيام.وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات ارتفع بواقع 83 حالة ليصل إلى 18195، لكن تم تعديل عدد الوفيات في دور المسنين ليصبح 10335 أي أقل عشر حالات عن أحدث عدد معلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.