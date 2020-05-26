إصابة طبيبين بفيروس كورونا في البحيرة

سجلت محافظة البحيرة حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجيش الأبيض لطبيبين أحدهما يعمل بمستشفي حكومي بالقاهرة، والآخر يعمل بمستشفي خاص بالإسكندرية، وتم تحويلهما من مستشفي صدر دمنهور بعد ثبوت إصابتهما بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.وقال الدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، إن النقابة تتابع مع مستشفيات الحجر الصحي جميع حالات أطباء البحيرة المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى متابعتهم على مدار الساعة من قبل أعضاء مجلس النقابة بالكامل، وتقديم جميع أنواع الدعم لهم خلال محنتهم.وكشف قطري، عن أن حالتي الإصابة بفيروس كورونا لطبيبين البحيرة هما: طبيب يعمل بمستشفي حكومي بالقاهرة مقيم بمركز إيتاي البارود تم تحويله إلى مستشفي حميات إيتاي البارود، وطبيب مقيم قرية أريمون بمركز المحمودية ويعمل بمستشفي خاص بالإسكندرية، تقرر عزله منزليا نظرا لاستقرار حالته الصحية وعدم ظهور عليه أي أعراض تستدعي نقله للحجر الصحي.