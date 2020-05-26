«تعليم المنوفية» تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، لافتا إلى أنه سوف يتم إعلانها آخر الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع إجراءات تجميع درجات الترم الأول مع تقييم أبحاث الترم الثاني.وقال مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية إنه تم استلام جميع الأبحاث الإلكترونية والورقية بجميع مدارس المحافظة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وجار تقييم تلك الأبحاث حاليا لإضافة دراجتها لنتائج الترم الأول.ومن جانبه، قدم سويد الشكر للجان المتابعة المختصة باستلام أبحاث الشهادة الإعدادية، سواء في المديرية أو الإدارات والمدارس، لما بذلته هذه اللجان في تذليل جميع العقبات أمام تقديم الطلاب لأبحاث الترم الثاني الورقية والإلكترونية.وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن تصنيع مدرسة قويسنا الصناعية 200 صندوق صاج، بأيدي قسم التعليم الفني من مشروع رأس المال، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، نظرًا لزيادة عدد لجان الامتحانات حفاظًا على صحة الطلاب.