9 منشآت سياحية تحصل على رخصة التشغيل الجزئي بمطروح

حصلت 9 منشآت وفنادق ومنتجعات سياحية بمحافظة مطروح، على موافقة للتشغيل الجزئي من إجمالي طاقتها السياحية بنسبة 25%، بعد استيفاء الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان، حرصا على صحة وسلامة روادها والعاملين بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية بمطروح، أن شرطة السياحة راجعت كافة التصريحات التي حصلت عليها تلك المنشآت السياحية وتصديق وزارة الصحة على تشغيلها الجزئي، بعد التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.في سياق منفصل، أكدت محافظة مطروح متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والمستجد، وتففد كافة المنشآت والشواطئ للتأكد من الالتزام.