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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكندرية للطيران»: تسيير 4 رحلات لنقل 600 عالق بالدمام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:43 م
هانى عثمان
هانى عثمان
محمود السعدى
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قال هاني عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للطيران، إن الشركة قامت بتسيير 4 رحلات جوية استثنائية بين مطارى القاهرة والدمام، لنقل مئات المصريين العالقين هناك، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة نقل المصريين المقيمين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل "كوفيد- 19" بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف "عثمان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، قامت شركة الإسكندرية للطيران بتسيير عدة رحلات جوية استثنائية لنقل حوالى 600 عالق مصري بإمارة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، وفقا لتوجيهات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للطيران، إلى أن مسئولى وزارة الطيران المدنى، بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، والمهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، يبدون اهتماما كبيرا بشركات الطيران الخاصة، في ظل الأزمة الطاحنة التى تمر بها منظومة الطيران المدني على مستوى العالم، عقب تفشي وانتشار الفيروس القاتل.

وأوضح هانى عثمان، أنه يتم تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل مقر الشركة، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع الطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، موجها الشكر والتقدير إلى إدارة النقل الجوى بالشركة بقيادة خالد عبدالمنعم وجموع العاملين، للوقوف مع شركتهم في الظروف الصعبة التى تشهدها منظومة الطيران المدنى المصرى والعالمى.

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