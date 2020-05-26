العراق: 216 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 41

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، عن تسجيل ٢١٦ إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19) في العراق، من ببينهم ٧٩ إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، دون أن يظهر على المصابين أي أعراض، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ٤،٨٤٨؛ من بينهم ٢،٨٥٢ شخص تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات، و169 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة والبيئة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا"، بأنه تم فحص ٤،٩٢٠ عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق قد بلغ ١٩٩،٣٦٧ عينة.وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء اليوم، بلغت ٤١ حالة ليصل الإجمالي إلى 2852 حالة، أما عدد الوفيات اليوم فبلغ ٦ حالات ليصل الإجمالي إلى 169 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الراقدين الكلي بالمستشفيات في عموم محافظات العراق 1827 مريضا، وعدد الراقدين في العناية المركزة 34 مريضا.