بـ«المايوه».. صافيناز تنشر صورا جديدا على البحر عبر «إنستجرام»

شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث تقضى إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ الساحلية قبل أن تعاود نشاطها الفني.وظهرت صافيناز، بملابس البحر "مايوة" معلقة "هاي حبايبي ياحلوين".يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد الفترة المقبلة.