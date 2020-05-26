وزير جيش الاحتلال يجري أولى جولاته في غلاف غزة

أجرى بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مناطق غلاف قطاع غزة المحاصر، في أولى جولاته منذ توليه المنصب.ورافق جانتس في جولته كل من أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، وهىتسي هاليفي قائد المنطقة الجنوبية، وإليعازر توليدانو قائد فرقة غزة، كما التقى رؤساء المجالس الاستيطانية في سديروت، بغلاف القطاع المحاصر.وأكد جانتس أن التوتر الأمني على الحدود مع غزة مستمر لعدة سنوات، قائلا: "نحن ندرك ما يحدث في غزة جيدا، وسنكون مستعدين لأي حدث"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وترجح المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس الفلسطينية ستعود إلى إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، لتشكيل ضغط على تل أبيب.وأدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة اليمين الدستورية الأحد الماضي.