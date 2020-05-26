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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: وفرنا مستلزمات مكافحة كورونا منذ بداية الأزمة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:45 م
الدكتور شريف وديع،
الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والإسكان للرعاية والطوارئ، إن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وهذا واضح من افتتاح أول مستشفى للعزل في مطروح، والبدء في إعادة المصريين من الصين، والتنسيق مع منظمة الصحية العالمية حول الإجراءات المتبعة.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات لا يوجد فيها أي نقص من مستلزمات مكافحة العدوى، وتم العمل على توفير هذه المستلزمات منذ بداية أزمة كورونا.

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