الصحة: وفرنا مستلزمات مكافحة كورونا منذ بداية الأزمة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والإسكان للرعاية والطوارئ، إن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وهذا واضح من افتتاح أول مستشفى للعزل في مطروح، والبدء في إعادة المصريين من الصين، والتنسيق مع منظمة الصحية العالمية حول الإجراءات المتبعة.وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات لا يوجد فيها أي نقص من مستلزمات مكافحة العدوى، وتم العمل على توفير هذه المستلزمات منذ بداية أزمة كورونا.