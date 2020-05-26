«كابينت كورونا» الإسرائيلي يعقد أول اجتماعاته غدًا

يعقد المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد لدى الاحتلال الإسرائيلي، تحت مسمى «كابينت كورونا» غدا الأربعاء، أول اجتماع له، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، في اجتماعها الذي عقد الأحد الماضي، على تشكيل مجلس حكومي مصغر لمتابعة مستجدات أزمة كورونا.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16743 حالة و281 حالة وفاة.من جانبه، حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من موجة جديدة شرسة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم انحساره بشكل كبير ومرور ثلاثة أيام دون تسجيل حالات وفاة، كما أن حالات الإصابة أعدادها أقل من السابق.