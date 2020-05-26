إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.وأشار محافظ كفرالشيخ، في بيان، إلى أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا علي استمرار جهود اجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن فى ازالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا أنه تم حبس 5 مخالفين في مخالفات البناء، وجارى عرض باقى المتهمين، تنفيذًا لقرار النيابة العسكرية.ومن جانبه أوضح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، انه تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعديات علي الأراضي بمراكز " كفرالشيخ، سيدي غازي، سيدي سالم، مطوبس، الحامول، فوه، بيلا"، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.وتم رصد 18 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، ومخالفة بناء بدون ترخيص، وتمت الازالة الفورية حتى سطح الارض، وتم ضبط أصحاب المخالفات بمعرفة مديرية أمن كفر الشيخ، وإحالة المخالفين للعرض علي النيابة العسكرية، خلال اجازة عيد الفطر المبارك.