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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عادل: اندماج شركات قطاع الأعمال له بفوائد متعددة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:25 م
كريم عادل
كريم عادل
أسامة الشندويلي
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قال دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عملية دمج الشركات المبنية على أسس سليمة ودراسات جدوى اقتصادية لها فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، خاصة عندما تكون الشركات المندمجة ذات أنشطة متشابهة وتتنافس بشكل كبير فيما بينها وبشكل يضر بها جميعًا وكذلك الحال بالنسبة للشركات ذات الأنشطة التي تتكامل مع بعضها.

وتابع، أنه ينتج عن الاندماج في مثل تلك الحالات كيانات أقوى وأكثر فاعلية، حيث أن هذا الإندماج يحفظ كيان الشركات ويعمل على تقوية مراكزها التنافسية وصمودها أمام التكتلات الكبرى.

وأضاف عادل في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من مزايا الإندماج بين الشركات تعزيز القدرات التنافسية للشركات المندمجة وتوفر الموارد المالية اللازمة للتوسع في الأعمال والتطوير، والاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات المندمجة لتطويرها إداريًا ورفع مستوى كفاءة خدماتها، كما أن الاندماج يساعد قدرات المندمجين اقتصاديًا على استمرارية وبقاء بعض الشركات التي لا يمكنها الدخول في منافسات غير متكافئة مع الشركات الكبرى.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مساهمة الاندماج في تحقيق فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني، من أهمها الحفاظ على الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات والحيلولة بقدر الإمكان دون إفلاس الشركات، وهو ذو فائدة أكبر خاصة للشركات الصغيرة ذات الأنشطة المتشابهة والتي تتأثر بشكل كبير نتيجة المنافسة فيما بينها في سوق لا تستوعبهم جميعًا، حيث يفيد في تقليل واختصار التكاليف إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات في نفس الوقت.

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