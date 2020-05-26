بالعوامة.. أحمد حاتم يتحدى ملل العيد في الحجر المنزلي

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له من داخل المطبخ وهو مستلق على عوامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وكتب حاتم على صورته معلقًا: "No problem"، في محاولة منه لتحدي ملل الحجر المنزلي خلال فترة قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.ومن ناحية أخرى، روج الفنان أحمد حاتم لـ أحدث أفلامه "الغسالة دارت"، ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي، الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج "سينرجي فيلم" ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.