سعد الحريري يحذر من عودة الصراع الأهلي في لبنان

حذرت كتلة المستقبل اللبنانية برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء السابق، من أن الحديث حول الفيدرالية يعيد لبنان إلى أجواء شكلت لسنوات أرضا خصبة للصراع الأهلي.جاء ذلك في بيان لتيار المستقبل، عقب اجتماع لكتلة المستقبل النيابية برئاسة سعد الحريري في بيت الوسط، حيث تم خلاله عرض ومناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.وأكد تيار المستقبل في بيانه رفضه هذه الطروحات محذرا من مخاطر أي دعوة للانقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية.وشددت كتلة المستقبل على وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية والانتقال إلى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الذي ينتظر من الحكومة موقفًا واحدًا وبرنامجًا عمليًا واضحًا.ويشهد لبنان حالة من الاحتقان في ظل استمرار الدعوات الرافضة لأداء الحكومة الجديد برئاسة حسان دياب في ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.