رئيس الاستخبارات الأفعانية السابق يكشف دور قطر المشبوه فى دعم «طالبان»

أزاح الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني، رحمة الله نبيل، عن علاقات النظام القطري المشبوهة مع حركة طالبان، عبر صورة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكشف لأول مرة عن هوية الملا عبدالمنان نيازي، شقيق مؤسس حركة طالبان وزعيمها الروحي الملا عمر، وهو في الضيافة القطرية، وفقا لموقع "العربية".وأثارت الصورة موجة من الانتقادات، حول الدور الخفي الذي يلعبه النظام القطري مع طالبان وشبكة التنظيمات المتطرفة المرتبطة بالحركة وعلى رأسها شبكة "حقاني" وتنظيم "القاعدة".وحاول نيازي، عضو مجلس شورى حركة طالبان، في الصورة إخفاء وجهه وحجبه عن فضول عدسات الكاميرا، بـ"وشاح" طويل، إلا أن هوية صاحب الصورة لم تعد كذلك، بعد أن نشرها وعرف بها، رئيس الاستخبارات الأفغاني سابقا، مثيرًا بذلك غضب قيادات حركة طالبان وعلى رأسهم شقيق الملا عمر، وحنق النظام القطري في آن معًا.وقال الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني، رحمة الله نبيل، في تصريحات صحفية، إن الملا عبدالمنان، شقيق مؤسس حركة طالبان، كان قد انتقل للعيش في العاصمة القطرية الدوحة منذ أسابيع قليلة، قادمًا من العاصمة الباكستانية كراتشي، مجتمعًا بباقي أفراد عائلته في قطر، مضيفا: "هو الآن عضو في فريق التفاوض لحركة طالبان المقيمة في قطر".وأفاد رحمة الله بأن الصورة قد تم التقاطها خلال اجتماع لقادة حركة طالبان، الذي التحق به الملا منان مؤخرًا، فلم يجد له مكانًا شاغرًا فكان تدارك الموقف بوضع مقعد له في صدر المجلس بجوار قيادات الحركة.وأضاف: "الكثير من عناصر حركة طالبان وحتى ممن كانوا حاضرين للاجتماع لا يعلمون حقيقة هويته باستثناء عدد محدود من قيادات الحركة ومؤسسيها".وبحسب رئيس الاستخبارات الأفغاني، فإن شقيق مؤسس حركة طالبان الملا منان نيازي هو ممثل للملا محمود يعقوب النجل الأكبر للملا عمر، الذي يقيم حاليًا في كراتشي، وقال: أرسل الملا محمد يعقوب الذي سافر مرات متعددة إلى قطر، عمه لتمثيله في المفاوضات القائمة في العاصمة الدوحة، كما بعث سراج الدين حقاني بأخيه أنس حقاني ويحيى حقاني، الذي يدير شئون المقاتلين الأجانب، ممثلين عنه وكل له دور.وأكد رحمة الله أن عددا كبيرا من قيادات وأعضاء حركة طالبان يعيشون مع أسرهم في قطر، ويتمتعون بحياة فاخرة ومرفهة هناك، مضيفًا أن "النظام القطري يتكفل بتعليم أبناء قادة طالبان، في المدارس والجامعات القطرية، ويتلقى أبناؤهم مخصصات مالية شهرية تقدر ما بين 7 إلى 10 آلاف ريال قطري، بينما يتلقى أعضاء المكتب السياسي لحركة طالبان 25 ألف ريال قطري شهريًا، بالمقابل يصرف لأعضاء فريق التفاوض راتبًا شهريًا يقدر بـ50 ألف ريال قطري".وعن الدور القطري وعلاقاته بحركة طالبان، قال رئيس الاستخبارات الأفغاني سابقًا، إن التوقعات المرجوة لدى افتتاح مكتب طالبان السياسي في قطر، أن تكون خطوة وفرصة عند توقيع اتفاق السلام بين طالبان والدوحة، كانت التوقعات أن يكون ذلك خطوة وفرصة لتحقيق السلام في أفغانستان، ولكن للأسف هناك بعض الدول من بينها قطر تريد التحكم، باستبعاد الشعب الأفغاني ومصالحه، مقابل دعم حركة طالبان وبعض الجماعات المتطرفة الإرهابية.