«ماكلارين» تلغى 1200 وظيفة وتقلص مشاركتها في «فورمولا واحد»

أعلنت شركة ماكلارين لصناعة السيارات الرياضية الثلاثاء أنها ألغت 1200 وظيفة بسبب الأزمة التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها في بيان لها انها عانت من إلغاء الأحداث الرياضية وتوقف انتاجها ومبيعاتها من السيارات.وقال بول والش الرئيس التنفيذي للمجموعة "نأسف بشدة للتأثير الذي ستحدثه إعادة الهيكلة هذه على جميع موظفينا، وخاصة الذين قد تتأثر وظائفهم"، لافتا إلى أن هذا التخفيض سيكون له "تأثير كبير على شكل وحجم فريقنا للفورمولا واحد".ولم يشر البيان إلى عدد الموظفين الذين سيتم التخلي عنهم من الفريق المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، ومن المقرر ان تسعي الشركة لتقلص 70 وظيفة من أصل 800.وأضاف والش "لقد عملنا جاهدين لتجنب هذا الأمر بعد أن نفذنا بالفعل تدابير ادّخار جذرية في جميع مجالات نشاطنا. ولكن لم يكن لدينا خيار سوى تقليص حجم القوى العاملة لدينا".ولفتت وسائل الإعلام البريطانية قبل أيام إلى أن ماكلارين تسعى الى التفاوض على قرض بقيمة 275 مليون جنيه استرليني وأنها ستقدم كضمانات مقرها ومجموعتها من السيارات العتيقة.