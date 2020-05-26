رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«التصويت عبر البريد».. انتخابات أمريكا في زمن كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:12 م
التصويت
التصويت
إسراء صلاح الدين
طباعة
أشهر قليلة تفصل الولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وخلال تلك الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي.

- ترامب يرفض التصويت عبر البريد
وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب رفض اقتراح التصويت في الانتخابات الأولية عبر البريد في الولايات خوفًا من تزوير الانتخابات.

وتابعت أنه من المقرر أن يجري التصويت الأكبر خلال الأسبوع المقبل، ويرفض ترامب التصويت عبر البريد على الرغم من أن الولايات استعدت للتصويت بهذه الطريقة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأضافت أنه حتى في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحويل القضية إلى معركة ضارية، فإن مسئولي الانتخابات في عدد من الولايات، بما في ذلك تلك التي يديرها الجمهوريون، ممن يسعون الوصول إلى بديل التصويت كجزء من استعداداتهم الأوسع وسط جائحة لانتخابات 2 يونيو.

وأشارت إلى أن ترامب أثار غضب مسئولي الولايات لاتهامه لهم بالعمل على تزوير الانتخابات وخصوصًا ولاية ميتشجان.

- بايدن يظهر للمرة الأولى بالقناع بعد اختفاء شهرين
فيما أكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن المرشح الديمقراطي جون بايدن ظهر للمرة الأولى منذ شهرين خلال احتفال قصير لتكريم قدامى المحاربيين الأمريكان وكان يضع الكمامه على وجهه.

وتابعت أن هذا أول ظهور للمرشح البالغ من العمر 77 عامًا، منذ شهرين تقريبًا، حتى أنه وقف كافة حملاته الانتخابية، فلم يظهر بايدن منذ آخر مناظرة تلفزيونية أجريت مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في 15 مارس، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الأبيض.

وأضافت الشبكة أن بايدن أوقف جميع حملاته الانتخابية منذ منتصف مارس وألغى التجمع الذي كان مقرر له في ولاية أوهايو، واستبدلها بخطاب متلفز من قاعدة فارغة في فيلادليفيا.

- ترامب يتجاهل الفيروس
وأكدت الشبكة أن ترامب رفض وقف حملته الانتخابية واستمر فيها ويخرج من البيت الأبيض بانتظام دون ارتداء أي قناع على وجهه.

وتابعت أن ترامب يتجاهل أزمة كورونا خلال تعامله مع الانتخابات ويرى أن أي محاولات لوقف الدعاية الانتخابية أو التصويت عبر البريد ما هي إلا محاولة لتزوير الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

تطورات الحالة الصحية لـ سامح فهمي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

منوعات

بافاريا تنتقد الشروط المحتملة للمفوضية بشأن حزمة لوفتهانزا

فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة فى لبنان

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟