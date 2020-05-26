«التصويت عبر البريد».. انتخابات أمريكا في زمن كورونا

- ترامب يرفض التصويت عبر البريد

- بايدن يظهر للمرة الأولى بالقناع بعد اختفاء شهرين

- ترامب يتجاهل الفيروس

أشهر قليلة تفصل الولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وخلال تلك الفترة تجري الحملات الانتخابية والتصويت في بعض الولايات لاختيار المرشح النهائي.وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب رفض اقتراح التصويت في الانتخابات الأولية عبر البريد في الولايات خوفًا من تزوير الانتخابات.وتابعت أنه من المقرر أن يجري التصويت الأكبر خلال الأسبوع المقبل، ويرفض ترامب التصويت عبر البريد على الرغم من أن الولايات استعدت للتصويت بهذه الطريقة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في العالم.وأضافت أنه حتى في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحويل القضية إلى معركة ضارية، فإن مسئولي الانتخابات في عدد من الولايات، بما في ذلك تلك التي يديرها الجمهوريون، ممن يسعون الوصول إلى بديل التصويت كجزء من استعداداتهم الأوسع وسط جائحة لانتخابات 2 يونيو.وأشارت إلى أن ترامب أثار غضب مسئولي الولايات لاتهامه لهم بالعمل على تزوير الانتخابات وخصوصًا ولاية ميتشجان.فيما أكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن المرشح الديمقراطي جون بايدن ظهر للمرة الأولى منذ شهرين خلال احتفال قصير لتكريم قدامى المحاربيين الأمريكان وكان يضع الكمامه على وجهه.وتابعت أن هذا أول ظهور للمرشح البالغ من العمر 77 عامًا، منذ شهرين تقريبًا، حتى أنه وقف كافة حملاته الانتخابية، فلم يظهر بايدن منذ آخر مناظرة تلفزيونية أجريت مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في 15 مارس، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الأبيض.وأضافت الشبكة أن بايدن أوقف جميع حملاته الانتخابية منذ منتصف مارس وألغى التجمع الذي كان مقرر له في ولاية أوهايو، واستبدلها بخطاب متلفز من قاعدة فارغة في فيلادليفيا.وأكدت الشبكة أن ترامب رفض وقف حملته الانتخابية واستمر فيها ويخرج من البيت الأبيض بانتظام دون ارتداء أي قناع على وجهه.وتابعت أن ترامب يتجاهل أزمة كورونا خلال تعامله مع الانتخابات ويرى أن أي محاولات لوقف الدعاية الانتخابية أو التصويت عبر البريد ما هي إلا محاولة لتزوير الانتخابات.