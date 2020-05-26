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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة البرازيل تداهم مقر إقامة حاكم ريو بسبب تحقيق فساد مرتبط بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:09 م
شرطة البرازيل
شرطة البرازيل
وكالات
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داهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم الثلاثاء، مقر إقامة ويلسون ويتزل حاكم العاصمة ريو دي جانيرو في إطار تحقيق فساد مرتبط بتفشي فيروس كورونا، لتستهدف بذلك أحد الخصوم السياسيين للرئيس جايير بولسونارو فيما يجتاح المرض الناجم عن فيروس كورونا البلاد.

وقال مصدران وبيان من الشرطة الاتحادية إن أوامر التفتيش تأتي في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق باستغلال المال العام المخصص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال أحد المصدرين إنه لم تصدر أوامر اعتقال.

وقال "ويتزل"، في بيان، إنه برئ واتهم بولسونارو "بالتدخل" في التحقيق، وقال إنه "مندهش وغاضب" لرؤية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حلفاء الرئيس في البرلمان كان لديهم علم مسبق بالعملية مما يشير إلى تسريب "وتلفيق" روايات غير حقيقية عنه.

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا: "أتقدم بالتهنئة للشرطة الاتحادية، لقد علمت بالنبأ من الإعلام".

"ويتزل" هو الأحدث في صف طويل من حكام ولاية ريو الذين اتُهموا بالفساد، وكان حليفا لبولسونارو لكنه تحول إلى خصمه، واختلف الاثنان في الأسابيع الأخيرة على كيفية التصدي للجائحة ويرى بولسونارو فيه منافسا له في الانتخابات.

وداهمت الشرطة المقر السكني الرسمي لحاكم ريو وكذلك منزل ويتزل الشخصي الذي يقع في أحد أحياء المدينة.

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