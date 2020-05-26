الرئيس يصدر عددًا من القرارات بتعيينات في الهيئات القضائية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية المتعلقة بتعيين عدد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض المعاونين للنيابة الإدارية، وكذلك قرار رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠٢٠ ببعض التعيينات بمحاكم الاستئناف.