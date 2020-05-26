تعرف على موعد تقديم المدارس الحكومية 2020 - 2021

موعد تقديم المدارس الحكومية 2020 -2021

ومن ضوابط وتعليمات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020 2021:

وتم مؤخرا تم الإعلان عن موعد تقديم المدارس الحكومية 2020 -2021 بالنسبة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، بدءا من الأول من يونيه المقبل وحتى ٣٠ من الشهر ذاته، ويقوم ولى الأمر بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال مركز معلومات الوزارة http:emis.gov.eg، لن يقبل أى طلب ورقي إلا بعد انتهاء التقديم الإلكترونى، ويتم استلام الملفات من الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية الشهر.ويشترط التقديم، ألا يقل السن عن 6 سنوات وألا يزيد عن تسع، مع مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد، وبالنسبة لأولوية القبول، يلحق المقيدين بفصول رياض الأطفال إجباريًا للصف الأول الابتدائى، على أن تكون هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها.1 - الإعلان في مكان واضح بالمدارس والادارات التعليمية عن فتح باب التقدم للتسجيل الالكتروني للصف الاول الابتدائي2 - التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني3 - تلتزم المدرسة بتسجيل رغبات التقدم لأولياء الامور الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة المحددة علي ان يتم استكمال قواعد وإجراءات القبول وفق القواعد المنظمة لذلك.4 - الطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق في الادارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم التسجيل لهم حتي يتم قبولهم من الادارة5 - يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوى الاعاقة البسيطة من 6 ل12 سنه.6 - تقوم المدرسة عقب غلق الموقع بطباعة كشوف المتقدمين من خلال الموقع والقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمه لذلك من خلال قبول الطلاب الاكبر سنا.7 - القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدمين وذلك خلال الفترة من 17 حتي 317 ولا يجوز الامتناع عن الاستلام طالما في المواعيد المقررة قانونا ومستوف الشروط.8 - يمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة9 - يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للتلاميذ المقبولين إلكترونيا بالمدارسولم تقم الدولة المصرية حتي الان بنشر اي معلومه تخص التعليم وفتح المدارس مره اخري بشكل كلي بجميع مراحل الدراسة وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم بجمهورية مصر العربية ايضا.