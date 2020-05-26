رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بافاريا تنتقد الشروط المحتملة للمفوضية بشأن حزمة لوفتهانزا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:59 م
ماركوس زودر،
ماركوس زودر،
وكالات
طباعة
انتقد ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، الشروط المحتملة للمفوضية الأوروبية للموافقة على حزمة الإنقاذ الحكومية لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الثلاثاء إنه في حال اضطرت لوفتهانزا إلى التخلي عن حقوق الإقلاع والهبوط في مقريها الرئيسيين في فرانكفورت وميونخ لصالح شركات طيران أخرى، فإن ذلك سيكون بمثابة "وصاية غير مفهومة".

وأضاف السياسي المحافظ أن حزمة الإنقاذ ينبغي أن تعطي وحدها الشركة المتعافية حتى الآن، الفرصة للبدء من جديد بعد الأزمة، وأكد أن ألمانيا ترغب في مساعدة أوروبا في الأزمة، وقال إنه يتعين على أوروبا في المقابل أن تساعد ألمانيا أيضا.

وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الهيئة المختصة بحماية المنافسة في المفوضية لم تبدأ بعد في نظر حزمة إنقاذ شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وأوضحت المتحدثة أن الإخطار اللازم بهذا لم يرد بعد، وأضافت أنه لم يصدر قرار بعد.

ورفضت المتحدثة التطرق إلى الشروط التي يمكن أن تطلبها المفوضية حتى توافق على الحزمة.

وكانت دوائر في حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ذكرت أن المفوضية تعتزم دفع لوفتهانزا إلى التخلي عن حقوق الإقلاع والهبوط في مركزيها الرئيسيين في مطاري فرانكفورت وميونخ.

واكتفت المتحدثة في هذا الشأن بالقول إن قواعد مساعدات كورونا في حالات مثل لوفتهانزا تتضمن اتخاذ " تدابير إضافية للحفاظ على المنافسة الفعالة"، ولفتت إلى أن هذه التدابير لابد من اقتراحها من الدول الأعضاء كما يمكن أن تشتمل على سبيل المثال على " التزامات هيكلية وسلوكية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

«شيكولاتة سايحة جوّه كيكة».. جديد حسن شاكوش وعمر كمال

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

تطورات الحالة الصحية لـ سامح فهمي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

منوعات

بافاريا تنتقد الشروط المحتملة للمفوضية بشأن حزمة لوفتهانزا

فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة فى لبنان

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟