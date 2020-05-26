العراق: 95 إصابة جديدة بكورونا فى بغداد

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.وقال المصدر- في تصريح لقناة "السومرية نيوز"- إن"دائرة صحة الكرخ في بغداد سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، داعيا المواطنين إلى تجنب الخروج والزيارات والتجمعات والتزام وصايا الجهات الصحية.كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا 91 منها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.