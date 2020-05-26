البكري: محفظة أراضي قطاع الأعمال تتجاوز قيمتها 3 تريليونات جنيه

قال أحمد البكري، الخبير الاقتصادي، إن محفظة الأراضي المملوكة الشركات من الممكن أن تجني حصيلة تتجاوز 3 تريليونات جنيه، حيث تمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ثاني أكبر محفظة أراضي في شركات التطوير العقاري في مصر.وأضاف البكري، أن محفظة الأراضي الخاصة بشركات قطاع الأعمال موزعة على أراضي مملوكة لشركات تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتصل قيمتها إلى حوالي 170 مليار جنيه، وهي أراض مملوكة لشركات الإسكان والمقاولات.وأوضحن أن الأراضي الأخرى مملوكة لشركات الغزل والنسيج وتصل قيمتها إلى ما يقرب من 150 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود سلسلة أراض أخرى تتبع الشركات التابعة في القابضة للتأمين والنقل البحري والصناعات الكمياوية والأدوية والمعدنية.