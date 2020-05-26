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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا بدء مؤتمر «البحث العلمي ومنظومة الصحة والعالم بعد كورونا»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:32 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تبدأ في الساعة الخامسة من مساء غد (الأربعاء) فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول بجامعة طنطا، حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونخبة من كبار العلماء من 15 دولة أجنبية وعربية.

وصرح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بأن أعمال المؤتمر تستمر لمدة يومين، وتهدف لبحث ودراسة سبل مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها ودور البحث العلمي في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى مستقبل العالم بعد هذه الجائحة.

وأضاف أن محاور المؤتمر تتناول بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية والدواء، والآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذه الأزمة، وكذلك دور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة في مواجهة أزمة كورونا، بالإضافة إلى دور السياسات الإعلامية في تشكيل وعي المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تبدأ في الساعة الخامسة مساء غد (الأربعاء) بكلمة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة للترحيب بالعلماء المشاركين في المؤتمر، ثم بدء جلسات المؤتمر تحت عنوان "إلى أي مدى يؤثر فيروس كورونا على المنظومة الصحية؟" والتي يشارك في الجلسة الأولى منها كل من: الدكتور أحمد شكر - استاذ الكلى ومدير برنامج زراعة الكلى بجامعة ساسكاتشوان بكندا - ببحثه حول "دروس لنظم الرعاية الصحية من فيروس كورونا"، ثم بحث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية، حول "كوفيد 19.. التحدي الجديد".

وأضاف د. عكاشة أن الجلسة الثانية ستكون بعنوان "ما هي توقعات العلماء في المجال الطبي؟" ويديرها د. عمرو الحسيني، ود. حسين شعيشع، وتتناول أبحاث كل من: الدكتور طارق الدياسطي - استاذ الاشعة فى مركز الكلى بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية والجمعية الأفريقية للأشعة - حول "تأثير كوفيد 19 على أطباء الأشعة"، والدكتور مايكل ويكنلر - استاذ مساعد، قسم الاشعة بجامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية -، حول " طباعة ثلاثية الأبعاد لمعدات الحماية الشخصية"، بالإضافة إلى بحث الدكتور جافيير نيرا - استاذ امراض الباطنة والكلى بجامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية - حول " كوفيد 19 وإصابة الكلى الحاد: ما الذي تعلمناه؟"، وبحث الدكتور أيمن عبد الظاهر، حول "أعراض الجهاز التنفسي مع كوفيد 19"، وأخيرا بحث الدكتور أحمد شوقي، حول "المفاهيم الخاطئة لكوفيد 19".

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمي التصدي للجائحة؟" ويديرها الدكتور محمد هاني حافظ - الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها واستاذ الكلى بجامعة القاهرة - وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "ك فيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث د. لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، ود. أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا الكيلاني مقرر المؤتمر ومدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا" تُختتم بكلمة لكل من: الدكتور رشاد برسوم، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة.. على ان تُستكمل فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر بعد غد (الخميس) في الساعة الخامسة مساء.

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