وزير الأوقاف: المواجهة الشاملة للإرهاب مطلب ديني ووطني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب ديني ووطني، وأنه لا مجال للجبن أو المراوغة في مواجهة الإرهاب.وأضاف جمعة، في تصريحات صحفية له، أن وقاحة الجماعات الإرهابية فاقت كل الحدود والتصورات فلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، مما يؤكد عمالة وخيانة تلك الجماعات لدينها ووطنها وكل القيم الإنسانية النبيلة.وأوضح أن الأمر يتطلب الوقوف في وجهها بمنتهى الشجاعة والحسم حتى نخلّص البشرية كلها من شر هذه الجماعات الضالة العميلة الخائنة المستأجرة، الذي يُعد كشفها وتعريتها وكشف عناصرها المجرمة مطلبًا شرعيًا ووطنيًا.