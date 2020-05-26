برلمانى: عودة السكير محمد على للظهور يكشف إفلاس الإخوان

انتقد النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عودة المقاول الهارب السكير محمد علي للظهور مرة ثانية ومهاجمته الدولة المصرية، بتحريض سافر من جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أعلن اعتزاله العمل بالسياسة وفشل دعواته التحريضية من قبل، ورفض المصريين لوجوده الكريه بينهم.ولفت في بيان له اليوم إلى أن استعانة الإخوان بورقة محروقة متمثلة في المقاول الفاشل محمد علي، الذي سبق وأعلن فشله بنفسه، واعترف بأن الشعب المصري لا يهتم به ولا يلقي بالخزعبلات التي يرددها يؤكد إفلاس الجماعة الإرهابية.وتابع: "الإخوان أفلست والفاشل السكير محمد علي أصبح كارتا محروقا مهملا، وأداة ليس له أي قيمة ولا يمكن التعويل عليه".وفى سياق متصل أكد عضو مجلس النواب أن تعامل الدولة مع فيروس كورونا يتم بشفافية تامة وبشكل احترافي هائل، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وشهادة المجتمع الدولي وأي شائعات ساقطة لا قيمة لها ولا دليل عليها.