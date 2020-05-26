أحدث ظهور لـ"كارولين عزمى"
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:51 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وعلقت كارولين عزمي على الصورة، قائلة: "كل الأمور على ما يرام في النهاية.. إذا لم يكن الأمر بخير، فلن تكون النهاية"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في مسلسل "عمر ودياب"، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من جمهورها.
يذكر أن كارولين عزمي، شاركت في مسلسل "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020، بطولة ياسمين عبدالعزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني. شاهد
وعلقت كارولين عزمي على الصورة، قائلة: "كل الأمور على ما يرام في النهاية.. إذا لم يكن الأمر بخير، فلن تكون النهاية"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مشيدين بأدائها في مسلسل "عمر ودياب"، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من جمهورها.
يذكر أن كارولين عزمي، شاركت في مسلسل "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020، بطولة ياسمين عبدالعزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني. شاهد