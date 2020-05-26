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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: 97 وفاة و1605 إصابات بكورونا بين رعاياها حول العالم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:49 م
وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية
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ذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" بين أبناء رعاياها حول العالم ارتفعت إلى 97، والإصابات إلى 1605، تماثل منهم 789 للشفاء.

وأوضحت الوزارة- في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سفارة فلسطين لدى الكويت أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس لمواطن يبلغ من العمر (74 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3، وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 17، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 10.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52، وأنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 277.

فيما أكد فريق العمل المصغر أنه لم تسجل أي إصابة أو حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ما عدا حالة الوفاة والإصابة في الكويت.

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