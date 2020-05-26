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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

واردات مصر من العرب تصل 4 مليارات دولار في شهرين.. والصومال كلمة السر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:44 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعف واردات مصر من الدول العربية إلى 4 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2020 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 2.2 مليار دولار خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، أن الزيادة الأكبر فى الواردات كانت من نصيب الصومال التى ارتفعت الواردات منها إلى 2.022 مليار دولار مقابل 119 ألف دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما سجلت الواردات من الكويت ارتفاعًا إلى 478.9 مليون دولار مقابل 331.5 مليون دولار، وارتفعت الواردات من الجزائر إلى 103 مليون دولار مقابل 30.7 مليون دولار.

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