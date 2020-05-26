أسما شريف منير تحتفل بوصول متابعيها على «إنستجرام» لـ2 مليون (صور)
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:20 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدد من الصور الجديدة لها.
وظهرت أسما شريف منير رفقة والدها الفنان شريف منير، احتفالًا بوصول المتابعين لها على "إنستجرام" إلى مليوني متابع، وعلقت عليه قائلة: "شكرا لـ2 مليون شخص متابعني! عايزة أهدي الپوست ده لكل واحد منكم !! إحساس رهيب ورقم يخض ومش عارفة حتى أقولكم إحساسي وقد إيه دي حاجة كبيرة بالنسبة لي".
وتابعت: "لو أعرف شخصيا إني أشكر كل واحد منكم، رقم كبير جدًا 2 مليون شخص اختاروا يتابعوني في رحلتي من البداية، عايزاكم تعرفوا إن أنا حقيقي محظوظة إني عندي دعم كبير زيكم بحبكم حب رهيب.. دايمًا مع بعض شكرًا بجد".
يذكر أن الفنان شريف منير، شارك في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد سعيد عبدالغني، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، محسن صبري، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أماني مغربي، ليلى عز العرب، وعماد رشاد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري. شاهد
وظهرت أسما شريف منير رفقة والدها الفنان شريف منير، احتفالًا بوصول المتابعين لها على "إنستجرام" إلى مليوني متابع، وعلقت عليه قائلة: "شكرا لـ2 مليون شخص متابعني! عايزة أهدي الپوست ده لكل واحد منكم !! إحساس رهيب ورقم يخض ومش عارفة حتى أقولكم إحساسي وقد إيه دي حاجة كبيرة بالنسبة لي".
وتابعت: "لو أعرف شخصيا إني أشكر كل واحد منكم، رقم كبير جدًا 2 مليون شخص اختاروا يتابعوني في رحلتي من البداية، عايزاكم تعرفوا إن أنا حقيقي محظوظة إني عندي دعم كبير زيكم بحبكم حب رهيب.. دايمًا مع بعض شكرًا بجد".
يذكر أن الفنان شريف منير، شارك في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد سعيد عبدالغني، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، محسن صبري، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أماني مغربي، ليلى عز العرب، وعماد رشاد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري. شاهد