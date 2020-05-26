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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إجراءات مشددة في السعودية لملاحقة كورونا داخل المساجد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:16 م
عبداللطيف بن عبدالعزيز
عبداللطيف بن عبدالعزيز
أميرة العناني
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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمنا عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتبارًا من 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري عدا مساجد مكة المكرمة.

ونص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشرة دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لأشعار آخر.

وأشار التعميم إلى توجيه أئمة المساجد حث المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

كما أصدر تعميمًا آخر بشأن النظر في الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجد لها مهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة ينص على أن تقام صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقًا، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

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