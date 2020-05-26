«مياه الغربية» تتلقى استغاثات المواطنين لمواجهة أي أعطال

أكد المهندس عادل عطية، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة الغربية، عدم وجود أي انقطاع للمياه أو صيانات للشبكة على مستوى مراكز المحافظة خلال ساعات اليوم.وقال رئيس الشركة إنه أصدر تعليماته إلى مديرى المواقع وشبكات المياه بضرورة زيادة الضغوط بالشبكة لتغطية احتاجات السكان، مؤكدًا أن غرف الطواري والخط الساخن أفادت بعدم تسجيل أي ضعف في الخدمة باستثناء وقفة عيد الفطر، لزيادة استخدام المياه، لافتًا إلى أن غرفة الطوارئ والخط الساحن على استعداد لتلقي البلاغات الدقيقة، لحلها فورًا وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة.