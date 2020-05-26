برلماني يدعو المؤسسات والنقابات للمشاركة في أعباء كورونا

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).واقترح أبو العلا تخصيص جزء من المقرات التي تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل.أضاف:"تقريبا كل النقابات والشركات لديها أندية إجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات ومن الممكن استغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات للعزل للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات".وأشار إلى أنه من الممكن أيضًا أن تساهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الاجتماعى داخلها في تحمل جزء من نفقات العزل الطبي لأعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.